iPhones poderão ter chips de 2 nanômetros da TSMC em 2025

Na vanguarda dos processos de fabricação de chips, a gigante Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uma das principais fornecedoras da Apple, está prestes a iniciar o desenvolvimento de microprocessadores com 3 nanômetros — mas já possui um cronograma para entregar chips de 2nm, segundo informações do DigiTimes.

Mais precisamente, segundo as informações, a TSMC começará a produção em massa de chips de 3nm ainda este ano, com a proposta de fabricar versões de 2nm em 2025.

A TSMC estabeleceu um cronograma para iniciar seu processo de produção GAA de 2nm em 2025, enquanto comercializará seu chip FInFET de 3nm com taxas de rendimento aprimoradas no segundo semestre de 2022, com Apple e Intel entre os primeiros clientes a adotar ambos os nós.

Vale notar que todos os chips mais recentes da Apple são produzidos pelo processo de 5nm, incluindo o A15 Bionic e toda a linha da família M1. Comparado ao design de 5nm, o processo de 3nm apresenta melhorias de desempenho de até 15% enquanto consome pelo menos 25% menos energia, de acordo com a TSMC.

Vale notar que, apesar do cronograma possivelmente apertado, há expectativas de que o “iPhone 14 Pro [Max]” — sim, só os modelos topos-de-linha — contem com um chip “A16 Bionic” fabricado num processo de 3nm. Além disso, também é esperado que os Macs do ano que vem possuam SoCs feitos a partir da mesma tecnologia.

via TechSpot