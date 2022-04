Moonshot, jogo repleto de astrofísica, chega ao Apple Arcade

Cá estamos com mais um lançamento do Apple Arcade, e a novidade desta semana é um título original, exclusivo, chamado Moonshot — um jogo educativo e cativante.

Baseado nas leis da Física, o título é um quebra-cabeça no qual você joga como Lunita, uma jovem Lua separada da Mãe Terra. Usando uma mecânica de estilingue e solucionando os desafios, vocês deve ajudar Lunita a voltar para casa — mas, como é possível imaginar, o caminho não será fácil.

Em suma, basta deslizar o dedo pela tela para se impulsionar além do campo gravitacional de outros planetas, evitando armadilhas perigosas, como buracos negros, alienígenas e outros fenômenos estranhos em seu caminho — tudo isso com um mínimo possível de movimentos.

No geral, os recursos do jogo incluem:

126 fases divididas em 7 mundos;

Desafios semanais para desbloquear visuais raros;

35 visuais diferentes e roupas temáticas divertidas;

50 conquistas.

Hora da diversão! 🎮

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

