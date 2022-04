Twitter testa recurso para incluir uma “vibe” nas suas postagens

As atenções entre os usuários do Twitter podem estar voltadas ao vindouro recurso de editar tweets, mas isso não significa que a equipe da rede social do passarinho esteja trabalhando exclusivamente nisso. Muito pelo contrário: como trouxe recentemente a pesquisadora Jane Manchun Wong, um outro recurso poderá chegar à plataforma muito em breve.

Segundo Wong, o Twitter está trabalhando em uma forma de permitir que usuários adicionem um “status” aos tweets que publicam. Com o recurso, de codinome “Vibe”, você poderia selecionar uma circunstância do momento para contextualizar a publicação, como “comendo ramen”, “fazendo compras” ou “estudando para as provas finais”.

Twitter is working on “Set a status” in Tweet Composer, codenamed “Vibe”



You can think of it as something similar to Instagram Threads app’s Status pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2022

Se o recurso ativou uma espécie de déjà vu por aí, é compreensível: trata-se de algo muito parecido com uma funcionalidade que o Facebook já oferece desde 2013. O Instagram também tinha algo parecido no seu app de mensagens Threads, que já foi descontinuado. Ou seja… não estamos falando de algo exatamente inovador, aqui.

O recurso do Twitter pode ir além, entretanto: nos testes atuais da rede, você pode atrelar um status a um tweet específico ou ao seu próprio perfil. No segundo caso, a “vibe” do momento apareceria no topo da sua página, logo abaixo do seu nome de usuário, e você poderia alterá-la ou excluí-la a qualquer momento — sim, mais ou menos como nos bons e velhos tempos do MSN.

Ainda não há informações se os testes resultarão em algo concreto ou se o Twitter está simplesmente explorando novos recursos para a plataforma sem intenção de (ainda) colocá-los no ar. O que vocês acham?

