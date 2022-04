WhatsApp libera chamadas de voz com até 32 participantes

O WhatsApp anunciou, na semana passada, uma série de novidades para o seu serviço — muitas das quais já estão sendo testadas. Hoje, um desses novos recursos enfim começou a ser disponibilizado para todos: chamadas de voz em grupo com até 32 participantes.

De acordo com as notas de liberação da versão 22.8.80 do mensageiro, a interface das chamadas também foi otimizada para conversas em áudio, com destaque para quem está falando e uma visualização em forma de onda.

Além da novidade nas chamadas de voz em grupo, o WhatsApp oficializou o lançamento do novo design dos balões de mensagens de voz e da página de informações de contatos e grupos, como já havíamos informado.

Outra pequena melhoria também chegou com a última atualização: a opção de acessar seus arquivos de mídia favoritos na galeria.

Como sempre, embora todas essas novidades constem oficialmente nas notas de liberação da versão 22.8.80, mesmo após atualizar para ela pode ser que algumas ainda demore um pouco para aparecerem, de fato, para todos os usuários.