Apple aumenta número de mulheres em cargos de liderança

Em um mundo no qual a diversidade é cada vez mais importante, muitas empresas que têm concentrado seus esforços para incluir cada vez mais grupos minoritários (como mulheres, LGBTs, etc.) em seus times de funcionários — principalmente em cargos de liderança.

É o que confirma um relatório da Deloitte sobre mulheres na tecnologia, o qual comparou dados dos anos de 2019 e 2022 e mostrou que as maiores empresas de tecnologia contrataram 6,9% mais mulheres e que elas estão em 19,5% mais cargos de liderança.

Mas e quanto à Apple, qual foi o crescimento da Maçã neste cenário? Bem, segundo análise feita pelo 9to5Mac com dados oficiais da empresa, a companhia está seguindo muito bem essa tendência, com números acima da média no que se refere à participação feminina.

A média de mulheres em cargos de liderança nas principais empresas de tecnologia é de 25,3%, enquanto na Maçã este número sobe para 27,8%. No Conselho de Administração da empresa, são três mulheres a cada nove integrantes (33%).

Comparando dados de 2014 com os do ano passado, a Apple aumentou de 30% para 34,8% o número de funcionárias do sexo feminino. Houve ainda um aumento de 89% no número de funcionárias em cargos de liderança em todo o mundo, com uma elevação também da força feminina em pesquisa e desenvolvimento — sendo 34% dos cargos de liderança nessa área ocupados por mulheres.

Outros grupos minoritários também vêm crescendo na Maçã, que agora conta com 25% dos cargos de liderança nos EUA ocupados por negros e latinos, com 41% deles assumindo cargos de liderança no setor de varejo em 2021.