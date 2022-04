Como capturar uma página inteira no Firefox [Mac]

O Mozilla Firefox é um dos muitos navegadores disponíveis. Se você faz dele o seu browser padrão no Mac, saiba que há uma opção que permite capturar a tela de uma página inteira.

Publicidade

Isso pode ser ideal para quem quer salvar um conteúdo no seu computador ou até mesmo imprimir todas as informações posteriormente.

Veja, a seguir, como fazer isso!

Abra o Firefox e visite a página que deseja fazer essa captura. Em seguida, use o atalho ⌘ command ⇧ shift S . Se preferir, você também pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre a página e selecionando “Capturar tela”.

Por fim, clique em “Salvar página completa”. Quando a prévia da captura aparecer, clique em “Copiar” ou “Baixar”.

Muito útil, não acham? 👨‍💻

via MacRumors