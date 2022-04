Filmes da semana: compre “Pequenos Vestígios”, com Denzel Washington, além de vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente, a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. Nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor — ou até mais em conta!

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Pequenos Vestígios”, com Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Chris Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney, Natalie Morales, Isabel Arraiza, Joris Jarsky e Glenn Morshower, produzido, roteirizado e dirigido por John Lee Hancock.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

O delegado adjunto do condado de Kern, Joe “Deke” Deacon (Washington), é enviado a Los Angeles para o que seria apenas um rápido trabalho de recolha de provas. Em vez disso, ele acaba envolvido na busca por um serial killer que está aterrorizando a cidade. Liderando a busca está o delegado do Departamento de Polícia de L.A., Jim Baxter (Malek), que ao se impressionar com os instintos de Deke, resolve pedir sua ajuda de forma extraoficial. Mas enquanto eles seguem os rastros do assassino, Baxter não sabe que a investigação está trazendo o passado de Deke à tona, revelando segredos perturbadores que podem ameaçar muito mais do que somente esse caso.