Firefox: como colocar a barra de endereços na parte superior [iPhone]

Com a chegada do iOS 15, a Apple promoveu uma mudança que gerou muita controvérsia no Safari, o navegador nativo dos dispositivos dela: por padrão, a barra de endereços passou a ficar localizada na parte inferior.

Com o decorrer dos testes, a empresa passou a permitir que ela voltasse a ficar onde sempre esteve: na parte superior.

Acontece que outro grande navegador, o Mozilla Firefox, passou a colocar essa barra de endereços também na parte inferior em seu app para iPhone. Porém, se você não curte usar ela assim, há um jeito de fazê-la ficar no topo. Veja só como é fácil!

Abra o Firefox no seu iPhone, toque no botão representado por três risquinhos (no canto inferior direito) e vá até “Configurações”.

Em seguida, selecione “Barra de Ferramentas” e toque em “No alto”.

Prontinho! 😁