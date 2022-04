Homem compra iPhone e recebe caixas de creme de leite

Um bancário de 51 anos, na cidade de Campo Grande (MS), teve uma amarga surpresa ao abrir a encomenda do que deveria ser seu novo iPhone 13 Pro Max. No lugar do aparelho, havia duas caixas de creme de leite.

A situação foi ainda mais constrangedora, já que a entrega foi realizada no local de trabalho da vítima. Quando da abertura da caixa, colegas estavam junto a ele, presenciando e satirizando a situação.

O homem diz que pagou R$9 mil no iPhone e que já havia comprado no mesmo site, o Extra, outras vezes. A entrega atrasou (estava prevista para o dia 13 de abril), sob a justificativa de endereço não encontrado, o que lhe causou estranhamento. Ele já entrou em contato com a loja; esta fará uma acareação com a transportadora para de fato enviar o celular comprado ao bancário.

“Eu dei muita risada e pensei: ‘O que vou fazer?’ Acho que eu estava sem sorte. Não foi o fim do mundo, pois o problema foi resolvido, mas foi um choque”, comentou a vítima.

Caixas de creme de leite nunca mais terão o mesmo significado para esse bancário… 😜

