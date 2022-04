Como capturar a tela inteira de um site no Chrome [Mac]

Se você já tentou capturar a tela inteira de uma página da web com bastante conteúdo, sabe o quão fácil é fazer isso no Safari — tanto do iPhone/iPad, quanto do Mac.

Apesar disso, para quem já está acostumado a usar o Google Chrome, a saída mais comum é apelar para extensões de terceiros, disponíveis na Chrome Web Store.

O que muita gente não sabe, porém, é que há uma maneira de fazer isso sem precisar instalar nenhuma dessas extensões. A seguir, ensinaremos o passo a passo de como você pode capturar uma tela inteira de uma página pelo Chrome no Mac! 😄

Primeiro, abra o Chrome, clique no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e vá até Mais Ferramentas » Ferramentas do desenvolvedor (se preferir, use o atalho ⌥ option ⌘ command I ).

No canto superior direito, ao lado da engrenagem, clique no botão com três pontinhos e selecione “Run command” (ou use o atalho ⌘ ⇧ shift P ). Quando a janela de comandos aparecer, digite screenshot e selecione a segunda opção, “Capture full size screenshot”.

Com isso, a imagem deverá ser salva automaticamente no seu computador. Caso uma caixa de diálogo apareça na tela, basta escolher o nome do arquivo e onde deseja salvá-lo. Por fim, clique em “Salvar”.

Prontinho! O que achou da dica? 👨‍💻

via How-To Geek