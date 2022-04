Como excluir o seu histórico de busca no Gmail [iPhone, iPad e web]

O Gmail é uma das alternativas mais populares ao aplicativo nativo Mail do iPhone/iPad. Pois se você usa bastante ele por aí (e não só nos dispositivos móveis da Maçã, como também pelo navegador), saiba que é possível apagar o seu histórico de buscas.

Assim, você não corre mais o risco de ter que visualizar alguma mensagem indesejada ou mesmo manter essa área limpa. 😉

Confira, nos próximos parágrafos, como fazer isso pelos apps para iPhone/iPad e web!

Como limpar o histórico de buscas do Gmail pelo iPhone/iPad

Para limpar uma busca específica, abra o app do Gmail e toque na barra de pesquisa (no topo da tela). Em seguida, deslize o dedo da direita para a esquerda em cima da busca e toque no ícone da lixeira.

Já se quiser apagar, de uma só vez, todo o histórico de buscas, toque no botão representado por três risquinhos (no canto superior esquerdo) e em “Config.”. Depois, selecione a conta desejada e toque em “Limpar histórico de pesquisa”.

Como limpar o histórico de buscas do Gmail pela web

Abra o site do Gmail no seu navegador favorito. Para apagar uma busca, clique na barra de pesquisa (no topo) e clique no “X” ao lado de cada uma delas.

O que achou da dica? 📧