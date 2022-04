Como limpar o histórico de pesquisa do YouTube [iPhone, iPad e web]

O YouTube oferece diversos conteúdos para os mais diferentes gostos. Por padrão, o site possibilita que você visualize o seu histórico de pesquisa, sendo bastante útil caso você queira rever um vídeo reproduzido recentemente.

Porém, se por algum motivo você quiser limpar essa lista, é possível fazer isso de um jeito superfácil — tanto pelos apps para iPhone/iPad, quanto pela própria web, através do seu navegador predileto.

Confira, a seguir, como limpar o seu histórico de exibição!

Como limpar o histórico de pesquisa no iPhone/iPad

Para deletar uma busca individualmente, abra o aplicativo do YouTube e toque no botão representado por um ícone de uma lupa (na barra superior). Ao encontrar uma busca recente que deseja apagar, deslize o dedo para a direita em cima dele e toque em “Excluir”.

Já se quiser limpar todo o histórico de pesquisa, toque na sua foto (no canto superior direito), em Configurações » Histórico e privacidade e selecione “Limpar histórico de pesquisa”. Por fim, confirme novamente em “Limpar histórico de pesquisa”.

Se quiser, também é possível simplesmente pausar o histórico de pesquisa. Para isso, selecione “Pausar o histórico de pesquisa” e confirme em “Pausar”.

Como limpar o histórico de pesquisa na web

No caso da web, abra essa página, se certificando de estar com a sua conta do YouTube devidamente logada. Clique no “X” ao lado de cada pesquisa individual que quiser apagar.

Caso queira apagar todo o histórico do dia, em um intervalo personalizado ou todo de uma só vez, clique no botão “Excluir” (em azul, na parte superior direita) e escolha uma das opções no menu suspenso.

Mais acima, em “Exclusão automática (desativada)”, você pode fazer com que o YouTube apague o seu histórico de forma automática nos seguintes períodos: 3, 18 ou 36 meses. Clique em “Próxima” e, depois, em “Confirmar”.

Fácil, né?! 📺