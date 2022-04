Como mostrar a barra de ferramentas em tela cheia no Chrome [Mac]

Foi-se o tempo em que você tinha que se contentar com o navegador instalado por padrão no seu computador. Hoje, há uma variedade enorme de nomes, como Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave, Vivaldi e muitos outros.

Se você usa o navegador do Google por aí, saiba que um simples ajuste permite que você mantenha visível a barra de ferramentas em tela cheia (full screen). É nesse espaço, por exemplo, que você tem acesso aos ajustes do navegador e faz a alternância entre as abas abertas no momento.

Veja, a seguir, como é fácil ativar essa opção e melhorar a sua experiência com esse browser!

Abra o Chrome e, na barra de ferramentas (na parte superior), vá até “Ver” e verifique se a opção “Sempre mostrar a barra de ferramentas em tela cheia” está devidamente selecionada.

A partir disso, basta entrar no modo de tela cheia para visualizá-la. Há três maneiras diferentes de entrar nesse modo:

Clicando no botão verde do “semáforo” do Mac (no canto superior esquerdo).

Indo até Ver » Entrar em Tela Cheia, na barra de menus.

Usando o atalho fn F no teclado.

O que achou da dica? 👨‍💻