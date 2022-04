★ Lançamentos globais da Xiaomi: POCO F4 GT e POCO Watch

Nós gostamos mesmo é de lançamentos, certo? E o novo POCO F4 GT e POCO Watch estão recheados de novidades sensacionais.

Com o lançamento global previsto para o dia 26 de abril, e muito suspense rolando nos bastidores, o POCO F4 GT, da Xiaomi, promete ser o carro-chefe da empresa chinesa focado em desempenho de jogos e excelente custo-benefício.

Já o POCO Watch chega com tudo como o primeiro smartwatch da marca, com um design quadrado e ainda sem muitas informações detalhadas. Entretanto, rumores indicam que ele será uma versão melhorada do já existente Redmi Watch 2.

São tantos lançamentos incríveis que não tem como você não encontrar um Xiaomi para chamar de seu! Então vamos ao que se sabe de cada um deles. 😉

POCO F4 GT

O novo rei do desempenho da Xiaomi chega com o sensacional Snapdragon 8 Gen 1, que traz uma experiência de jogos incrível! Ou seja, o smartphone têm a geração mais recente do chipset da Qualcomm e, conta ainda com a tecnologia de resfriamento LiquidCool 3.0.

Imagine rodar os melhores jogos sem travamento? Jogos como Genshin Impact, Free Fire e Call of Duty rodando suavemente no seu POCO F4 GT.

O que se sabe até agora do novo POCO F4 GT é que, com essas duas tecnologias potentes que citamos acima, seus jogos e vídeos vão rodar sem travar.

O Snapdragon 8 Gen 1, lançado há alguns meses, chega ao POCO F4 GT ainda mais otimizado. Com ele, ficará fácil executar qualquer tarefa que o usuário desejar, especialmente no quesito vídeos.

E se o seu telefone atual esquenta muito enquanto você joga, tenha a certeza de que a tecnologia Liquid Cool 3.0 é um dos destaques do POCO F4 GT. O Liquid Cool é um sistema de resfriamento para celulares que, segundo a Xiaomi, foi inspirado na indústria aeroespacial. Esse sistema ajuda a evitar o superaquecimento do seu telefone para que ele não pareça uma batata quente.

Composto por uma estrutura sofisticada de várias camadas e distribuindo o vapor gerado pelo calor do processador, o vapor se transforma em líquido novamente, voltando aos tubos como num looping. Desta forma, reduzindo a temperatura em todos os principais componentes, com desempenho máximo e sustentável.

Outra novidade que vamos descobrir são os botões magnéticos na lateral do aparelho, que servem como gatilhos nos jogos. O POCO F4 GT traz esses botões popup, os quais proporcionam uma verdadeira experiência de controle no seu smartphone.

O rei dos smartphones para jogos será lançado em breve, recheado de performance. E o melhor de tudo: você pode garantir o seu POCO F4 GT com preço de lançamento clicando nessa página.

Poco Watch

Pouco se sabe sobre o novo POCO Watch. Entretanto, o primeiro smartwatch da marca POCO vem com muita expectativa.

Seu design quadrado e os rumores sobre esse smartwatch nos deixam supercuriosos. Será mesmo uma versão melhorada do já existente Redmi Watch 2?

Você poderá comprar o novo POCO Watch por nessa página.

Então prepare a expectativa, pois daqui a uns dias saberemos muito mais do potente POCO F4 GT e do primeiro POCO Watch.