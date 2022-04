Novo vídeo “Filmado com iPhone 13 Pro” destaca prato típico de Singapura

A Apple veiculou hoje mais um vídeo/comercial da sua campanha “Clicado/Filmado com iPhone 13 Pro”, desta vez contando uma história em torno de um prato típico de Singapura: o arroz de frango.

Intitulado “Poached” (em tradução literal, “Escalfado”), o curta-metragem conta a história de um chef de cozinha que abriu um restaurante concorrente ao que ele trabalhava pois preza mais pelo tradicionalismo em vez de uma produção mais tendendo à modernidade.

Confira:

Grandes ambições colidem em cozinhas minúsculas, tudo em nome do amado prato de vendedor ambulante de Singapura – arroz de frango. A Apple apresenta um documentário sobre o orgulho e a convicção dos vendedores ambulantes, tendo como pano de fundo o famoso Maxwell Food Centre. Do criador do Chef’s Table e diretor do Jiro Dreams of Sushi, David Gelb. Filmado no iPhone 13 Pro.