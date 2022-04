Review: Roller Shade Driver E1 deixa a sua cortina mais inteligente

A Aqara nos enviou recentemente alguns produtos HomeKit para testarmos. Um dos mais novos que recebemos é o Roller Shade Driver E1, que tem a premissa deixar as nossas cortinas mais inteligentes.

Eu venho usando esse produto há alguns meses — junto à câmera G3, que também escrevi sobre —, e compartilharei abaixo minha opinião sobre ele.

Para começar, esse era um acessório que eu estava muito animado em testar por ser algo bem diferente do que estamos acostumados.

O conteúdo da caixa

Na caixa, temos os seguintes itens: o Roller Shade Driver E1 em si, um cabo USB-A/USB-C, um suporte de parede (que não está na imagem abaixo pois já foi instalado na parede), um adesivo dupla-face (idem), parafusos e buchas, quatro adaptadores (roldanas) e o manual de instruções.

Para que serve o produto

Aqui em casa temos cinco cortinas na sala, daquelas bem chatinhas — que precisam de um certo tempo e esforço para abrir e fechar. Basicamente, todos os dias eu preciso ficar puxando uma cordinha (você precisa puxar bastante para ela se mexer pouco, digamos) sem parar até que a cortina abra/feche completamente. Então, automatizar esse processo é algo muito interessante e que eu desejava.

O funcionamento do Roller Shade Driver E1 é bem simples: ele precisa necessariamente se conectar a um hub para funcionar. A Aqara me enviou o Hub E1, mas eu não precisei dele pois, como mencionei no meu review da Camera Hub G3, ela funciona como um hub, então a própria câmera faz a ponte entre o Driver E1 e o protocolo HomeKit, da Apple.

Essa configuração inicial, é claro, precisa ser feita pelo app Aqara Home.

Como instalar

A configuração desses produtos no HomeKit é bem simples, não tem nenhum mistério — basta seguir as instruções no app da Aqara e/ou no app Casa (basicamente, você precisa escanear um código ou digitá-lo manualmente no app Casa, seguindo as instruções na tela).

O que exige um pouco mais de atenção é a instalação do Roller Shade Driver E1 na parede em si, já que você precisa medir bem onde ele ficará, e se certificar de que a cordinha da sua cortina é compatível com as rodinhas que acompanham o E1 — a maioria delas, com aquelas bolinhas, são suportadas graças à variedade de adaptadores incluídos na caixa, mas é bom se certificar.

Além disso, você precisa quebrar (sim, arrancar mesmo) uma parte de plástico da tampa do acessório para que a cordinha tenha acesso livre à roldana. Ainda que seja algo necessário, a tampa em si poderia já vir com uma marcação mais forte de onde você precisa fazer isso — no meu caso, fiquei com a impressão que está fazendo alguma coisa errada, sabe? Mas no fim, pelo menos na minha instalação aqui, deu tudo certo.

Das cinco cortinas que eu comentei, em uma delas eu não conseguiria usar o E1 nem se quisesse, já que ela fica no meio de outras duas sem nenhuma parede próxima para fixar o acessório. Como eu recebi uma unidade do E1 para testar, resolvi colocá-lo na cortina mais próxima do meu local de trabalho.

Você pode optar por fixar o E1 à parede usando um adesivo dupla-face ou uma estrutura aparafusada mesmo, mais definitiva — os dois vêm na caixa, e eu optei pelo adesivo mesmo por praticidade.

O E1 funciona com uma bateria que dura entre 1-2 meses, segundo a Aqara. Para recarregar, basta tirar o acessório da sua “bandeja” na parede e conectar um cabo USB-C (que vem na caixa ou qualquer outro) por 1-2 horas. Depois, é só encaixar a cordinha na roldana, o E1 na “bandeja” e pronto. Você também pode deixar o acessório diretamente conectado à energia, se tiver uma tomada próxima. Mas aí o visual não fica nada agradável, então preferi a experiência de recarregar de vez em quando mesmo.

Instalação feita, de fato o E1 abre muitas possibilidades de automação.

Automatizando a sua cortina

Para começar, só o fato de instalar o E1 na parede, sem nem mesmo configurá-lo no app, já automatiza a sua cortina de certa forma. Isso porque o acessório conta com dois botões (um para cima e outro para baixo) que faz exatamente isso que você está pensando: abre e fecha a cortina.

Mas é claro que você pode ir muito além disso e configurá-lo da maneira que desejar. A começar pelo fato de ensinar pro E1, no app da Aqara, a posição inicial e final da cortina (ela totalmente aberta/fechada). Com isso, ele faz uma marcação e entende exatamente quando precisa parar de rodar para completar a ação.

Você também pode escolher a velocidade que a cortina abre/fecha (“High”, “Medium” e “Low”) e o tipo de cortina (“Roller Shade”, “Zebra Roller Blinds”, “Blinds” ou “Shangri-la Blinds”).

Feita essa configuração, ainda que estejamos falando de abrir/fechar uma cortina, as possibilidades são muitas! No app Casa, você pode criar cenas como “Bom dia” e “Vou dormir”, que abrem e fecham a cortina (dentre outras coisas) de forma automática por um simples comando de voz ou toque no botão. Obviamente, você escolhe se quer abrir/fechar 100% da cortina.

Também é possível criar automações, como uma que fecha a cortina quando você sai de casa ou abre quando você chega, por exemplo; ou outra que abre/fecha de acordo com um horário específico. Mais do que isso: você pode criar automações para que ela abra 50% pela manhã, 100% à tarde e feche completamente à noite. Enfim, inúmeras possibilidades, como eu disse.

Você pode ainda abrir e fechar a cortina “manualmente”, pelo próprio acessório fixado na parede, ou pelo apps (Casa e Aqara), podendo ainda conferir o nível da bateria.

É possível também criar automações e cenas pelo app da Aqara, mas aí é uma decisão sua mesmo — eu particularmente prefiro concentrar essas coisas todas no app Casa, por ser mais simples e por eu conseguir visualizar todos os meus acessórios inteligentes (não apenas os da Aqara) num só local.

Funciona bem?

Sim e não. Funcionar, funciona. Mas tem algumas peculiaridades que você precisa levar em consideração. A primeiras delas é um certo barulho, já que o acessório não é completamente silencioso e pode incomodar. Na verdade, a própria ação de puxar a cordinha já faz um barulho (mesmo eu fazendo isso manualmente). Mas no caso do acessório, além desse barulho normal, há o dele funcionando.

O segundo ponto — que também é ligado ao primeiro — é que demora bastante para que a cortina abra/feche completamente, pelo menos no meu caso (uma cortina que, de fato, precisa de muitas puxadas na cordinha para abrir ou fechar, como eu disse). Veja um comparativo — eu abrindo e fechando uma das cortinas manualmente, enquanto o E1 faz o seu trabalho em outra.

Mesmo colocando ajustando a velocidade para a máxima no app Aqara, o processo ainda é muito lento para o meu tipo de cortina.

O terceiro ponto é que, por exigir muitas rotações para abrir/fechar, acaba que o Roller Shade Driver E1 gasta uma bateria relevante em pouco tempo, então eu preciso recarregar o dispositivo com uma certa frequência (maior do que a que a Aqara informa, de dois meses).

Com esses pontos negativos detalhados, eu ainda acho que é um produto muito interessante para quem deseja automatizar suas cortinas.

Onde comprar?

O Roller Shade Driver E1 não está à venda oficialmente nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Por enquanto, você consegue comprar o produto na Amazon inglesa (60 libras esterlinas) ou na alemã (cerca de 51€).