“1971” e “11/9”: Apple TV+ vence dois BAFTA TV Awards

Mais um dia, mais estatuetas para a — cada vez mais cheia — estante de prêmios do Apple TV+. Desta vez, duas produções documentais da Maçã saíram vitoriosas dos mais recentes BAFTA TV Awards, os prêmios televisivos da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas.

Publicidade

A docussérie “1971: O Ano Em Que a Música Mudou o Mundo” (ou “1971: The Year That Music Changed Everything”, no original) venceu a categoria de Melhor Som – Factual — superando, entre outros concorrentes, a produção “Noite da Terra em Cores”, também da Maçã.

Já na categoria de Melhor Edição – Factual, a série documental “11 de Setembro: No Gabinete de Crise do Presidente” (“9/11: Inside the President’s War Room”) saiu vitoriosa — o prêmio foi dividido entre o Apple TV+ e a BBC One, que dividiram a produção da docussérie.

Os dois prêmios técnicos recebidos pela Maçã são os primeiros BAFTA TV Awards recebidos pela empresa em sua jornada pelo universo do audiovisual — vale lembrar que o Apple TV+ tinha, no total, oito indicações aos prêmios britânicos.

Publicidade

Todos os vencedores das estatuetas deste ano podem ser conferidos aqui.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.