Apple já estaria trabalhando em iMac com chip “M3”

Em breve, completar-se-á um ano do lançamento do primeiro iMac com Apple Silicon — esse equipado, é claro, com o chip M1.

Muito tem se falado, portanto, em quando ele será atualizado com um possível futuro chip “M2” — bem como na possibilidade do retorno do iMac Pro, com uma tela maior e versões mais poderosas do seu processador.

Eis que, em sua última newsletter dominical, Mark Gurman (da Bloomberg) revelou que a Apple já estaria trabalhando numa geração “M3” do iMac.

Apesar de citar isso, o repórter/leaker afirma que não espera esse produto sendo lançado antes do final de 2023 — ou seja, certamente ainda há tempo para vermos a chegada de um modelo com o chip “M2” antes disso.

No mesmo boletim informativo, Gurman também recapitulou o que devemos esperar da linha “iPhone 14”: dois modelos com tamanhos de 6,1 polegadas e dois com 6,7 polegadas, chip “A16 Bionic” apenas nos modelos Pro, novo sensor de 48 megapixels na câmera grande-angular (também apenas nos Pros) e um calombo traseiro ainda mais substancial.

Por fim, Gurman voltou a citar a possibilidade de futuros iPhones e Apple Watches realizarem chamadas de emergência por meio de satélites.

