Como salvar um tweet para ler mais tarde [iPhone, iPad, Mac e web]

O Twitter é usado diariamente por milhões de pessoas, que fazem postagens sobre os mais diversos assuntos.

Pois se você usa essa rede social com bastante frequência, saiba que é possível usar uma opção para salvar algum tweet que queira ler com calma posteriormente e consultá-los na seção “Itens salvos”.

É importante ressaltar que essa seção fica restrita apenas a você — os perfis dos tweets que você tiver salvo não saberão que você fez isso.

A seguir, veja como salvar um tweet pela rede social usando os apps para iPhone/iPad, Mac ou pela web.

Como salvar um tweet pelo iPhone/iPad

Quando encontrar algum tweet que deseja salvar, toque no botão de compartilhar e selecione “Itens salvos”.

Posteriormente, quando quiser conferir a lista com todos os tweets salvos, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá em “Itens salvos”.

Além de visualizá-los, também é possível apagar todo o histórico de tweets salvos, tocando no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e selecionando “Apagar todos os itens salvos”.

Já se quiser apagar apenas um deles nessa lista, toque no botão de compartilhar (no canto inferior direito do tweet) e selecione “Remover dos itens salvos”.

Como salvar um tweet pelo Mac

O processo de salvar um tweet é o mesmo. Já para visualizar uma lista com todos os itens salvos, toque no botão representado por um ícone de marcador de página (na barra lateral esquerda).

Se preferir, isso também pode ser feito indo até Visualizar » Itens salvos (ou usando o atalho ⌘ command 6 ).

Para apagar toda a lista de tweets salvos, clique no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e selecione “Apagar todos os itens salvos”. Para remover apenas um específico, clique no botão de compartilhar e em “Remover dos itens salvos”.

Como salvar um tweet pela web

Quando encontrar o tweet que deseja salvar, clique no botão de compartilhar e selecione “Salvar Tweet”. Posteriormente, para visualizar a lista deles, clique em “Itens salvos”, na barra lateral.

Assim como nos apps para iPhone/iPad e Mac, você também pode limpar essa lista de tweets salvos clicando no botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e selecionando “Apagar todos os Itens salvos”.

Para fazer isso em apenas um tweet da lista, clique no botão de compartilhar e em “Remover Tweet dos itens salvos”.

Já conhecia essa função por aí? 😄