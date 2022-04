Jogo Diablo Immortal será lançado no dia 2 de junho

No fim de março, comentamos que o jogo Diablo Immortal finalmente seria lançado para iOS/iPadOS (e Android) em breve.

Publicidade

O jogo promete trazer todo o universo e a mecânica dos célebres jogos de ação/RPG para os dispositivos móveis, com uma história passada entre os eventos de Diablo II e Diablo III, na qual você precisará lutar contra demônios poderosos e receber ajuda de anjos benevolentes — tudo isso enquanto coleciona armas e desenvolve poderes fantásticos.

Por se tratar de um título completamente novo, temos ainda várias novidades e adaptações para que o game “sinta-se em casa” nas telas sensíveis ao toque dos aparelhos. Além da campanha individual, você poderá também jogar em formato MMO (massively multiplayer online), com todos os jogadores no mesmo universo, ou em partidas 1×1 e 8×8 com amigos. Todos esses modos, claro, contarão com seus próprios rankings e conquistas.

Na época que comentamos o lançamento, falamos que ele inclusive estava em pré-venda — ainda que seja gratuito, você já pode tocar no botão “Obter” para, assim que o jogo for lançado, seja baixado automaticamente pro seu aparelho. E hoje descobrimos quando isso acontecerá: 2 de junho.

On June 2, Hell is everywhere.



📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta



Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022

Vale notar que, para PCs, o jogo ainda estará em fase beta (de testes). De acordo com a Blizzard, as principais diferenças entre o jogo para PCs e a versão final mobile são a interface de usuário (funcionalidades) e os controles em si. A empresa disse que ajustará esses aspectos durante a fase beta aberta, e que por isso poderão ocorrer pequenas diferenças na experiência de jogo.

Preparados para esse lançamento?