Microsoft Teams ganha versão beta nativa para Macs M1

E vamos de mais um software finalmente colocando os pés no maravilhoso universo do Apple Silicon: a Microsoft liberou hoje, por enquanto de forma silenciosa, a primeira versão do Teams já adaptada para funcionar de forma nativa em Macs com o chip M1 [Pro/Max/Ultra]. Por enquanto, o aplicativo ainda está em versão beta.

Por ainda estar em fase de testes, o software ainda não será oferecido como uma atualização automática para usuários do Teams no macOS, mas já é possível obter a nova versão no site da Microsoft. O aplicativo é classificado como “Universal”, isto é, o mesmo pacote inclui versões nativas para Macs Intel ou M1.

Os benefícios, claro, vocês já conhecem: apps nativos para o Apple Silicon podem apresentar performance ainda melhor, com menor gasto de bateria e integração aprimorada com o sistema. Por se tratar de uma versão beta, entretanto, é bom seguir com cautela — por mais que as coisas já estejam bem ajustadas, é possível que o Teams nativo para M1 ainda tenha algumas pontas soltas aqui e ali.

Considerando que a adaptação do Teams para o Apple Silicon já é um pedido bastante popular nos fóruns de suporte da Microsoft, é de se imaginar que a notícia vá alegrar muitos usuários da plataforma ao redor do mundo.

Portanto, caso você queira fazer o salto desde já, basta fazer o download do Teams no site da Microsoft [PKG]. Boas reuniões!

