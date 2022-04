Promoções na App Store: The White Door, Arrog, RSS Button for Safari e mais!

Começando a última semana do mês de abril com a nossa seleção de promoções na App Store! 😊

The White Door, criado pelo pessoal da Second Maze, é um jogo de quebra-cabeças com a mesma pegada das séries Cube Escape e Rusty Lake.

No jogo, Robert Hill acorda em uma instituição psiquiátrica com perda de memória severa. Acompanhe a rotina rigorosa da instituição, explore os sonhos dele e ajude-o a recuperar suas memórias.



Jogue The White Door e descubra o universo Rusty Lake em um novo jogo com um estilo único! Você consegue sobreviver à rotina rigorosa e devolver as cores à vida de Robert.

Confira um vídeo:

E aí, você está apto ao desafio?

Ah, outros jogos da franquia Rusty Lake também estão em oferta:

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/watchOS/tvOS

Puzzles.

Aplicativo educativo.

Jogo de aventura.

Navegação.

App para macOS

RSS para o Safari.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🚙