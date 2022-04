Twitter aceita oferta e Elon Musk compra a rede social

Após semanas de rumores e negociações, o Twitter anunciou hoje que aceitou a oferta de compra da companhia feita pelo bilionário Elon Musk, CEO da Tesla. Segundo informações do PR Newswire, a rede social foi adquirida pela bagatela de US$44 bilhões (cerca de R$214 bilhões, na cotação de hoje), que agora passa a ter o status de empresa privada.

Essa notícia vem pouco tempo após o bilionário adquirir cerca de 9% das ações da empresa, se tornando seu acionista majoritário. Desde então, a participação do bilionário dentro do conselho da companhia havia sendo discutida, até que Musk ofereceu então comprar 100% da rede social, há duas semanas.

Segundo os termos do acordo, cada acionista do Twitter receberá o equivalente a US$54,20 em dinheiro por ação — um aumento de 38% em relação ao preço das ações do Twitter em 1º de abril de 2022.

A transação foi aprovada hoje pelo conselho do Twitter após Musk financiar US$46,5 bilhões para assegurar a compra; com isso, a rede agora voltará a ser uma empresa de capital fechado, nove anos após sua oferta pública de ações (initial public offering, ou IPO), em 2013.

No comunicado a respeito da aquisição, Musk detalhou alguns dos seus planos para a rede social, bem como o que o motivou a seguir com a proposta:

A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a praça digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade […] Também quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos open source para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos. O Twitter tem um tremendo potencial — estou ansioso para trabalhar com a empresa e a comunidade de usuários para desbloqueá-lo.

Bret Taylor, presidente do conselho independente do Twitter, afirmou que o conselho da empresa “conduziu um processo cuidadoso e abrangente para avaliar a proposta de Elon”, e que a venda é o “melhor caminho para os acionistas do Twitter.”

As ações da rede social já subiram cerca de 6% após a divulgação do acordo.