Twitter: como ativar o Modo Leitura nos links abertos [iPhone e iPad]

O Twitter, além de ser um ótimo lugar para escrever sobre os mais diversos assuntos, também permite que você insira links de notícias, por exemplo.

Publicidade

Tradicionalmente, quando você toca em algum link, ele é aberto na versão móvel do site (caso ele tenha um). Isso, porém, pode acabar lhe distraindo por conta das propagandas ou de outros elementos gráficos.

Para facilitar isso, você pode ativar uma opção que abrirá automaticamente os links no Modo Leitura, que desabilita todos os outros elementos do site, focando apenas no texto.

Veja como ativar uma opção para abri-los dessa forma automaticamente pelo app para iPhone/iPad. Aqui, vale um adendo: apesar de a opção aparecer no app para Macs, não conseguimos reproduzir, em nossos testes, a abertura dos links no modo leitura. 🤷‍♂️

Publicidade

Pois bem: no iPhone/iPad, abra o Twitter, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e em “Configurações e privacidade”. Depois, vá até Acessibilidade, exibição e idiomas » Tela e som e ative a última opção (no fim da tela): “Abrir links no Modo Leitura”.

Prontinho! A partir de agora, os links dos sites serão abertos usando o Modo Leitura, possibilitando que você leia o conteúdo sem nenhuma distração. 😁

Legal, não?!