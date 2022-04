Twitter: como desativar a reprodução automática de vídeos [iPhone, iPad, Mac e web]

Recentemente, demos por aqui uma dica bem bacana para quem costuma usar o Facebook para o consumo de vídeos. De um jeito superfácil, você pode limitar a reprodução automática deles.

A dica de hoje é focada nas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo pelo Twitter. Nos ajustes da rede social, você pode desativar completamente a reprodução deles, apenas quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi, ou em Wi-Fi e redes celulares.

Veja como selecionar isso no iPhone/iPad, Mac e na web!

Como desativar a reprodução automática de vídeos no iPhone/iPad

Abra o Twitter, toque na sua foto (no canto superior direito) e vá em “Configurações e privacidade”.

Depois, vá até Acessibilidade, exibição e idiomas » Acessibilidade e toque em “Reprodução automática de vídeo”.

Em seguida, selecione uma das três opções:

Na rede celular ou Wi-Fi

Somente rede Wi-Fi

Nunca

A rede informa que esses ajustes são aplicados quando você estiver visualizando a sua timeline e também se estiver nos perfis de outras pessoas.

Como desativar a reprodução automática de vídeos no Mac

No app para Mac, você também pode desativar completamente a reprodução automática de vídeos. Abra o Twitter, clique no botão com três pontinhos (na barra lateral esquerda) e selecione “Configurações e privacidade”. Se preferir, vá até Twitter » Preferências… (na barra de menus) ou use diretamente o atalho ⌘ command , .

Depois, clique em Acessibilidade, exibição e idiomas » Acessibilidade » Reprodução automática de vídeo e escolha entre “Somente rede Wi-Fi” ou “Nunca”.

Como desativar a reprodução automática de vídeos na web

Abra o site do Twitter, clique em “Mais” (na barra lateral) e em “Configurações e privacidade”. Selecione “Acessibilidade, exibição e idiomas” e vá até Acessibilidade » Reproduzir automaticamente. Por fim, selecione “Em celular ou Wi-Fi” ou “Nunca”.

Fácil, não é mesmo?! 😃