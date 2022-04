Twitter terá pagamentos em criptomoedas para criadores

O serviço de processamento de pagamentos Stripe começou a testar recentemente, em parceria com o Twitter, um novo recurso o qual permitirá que criadores na rede social recebam pagamentos em criptomoedas, incrementando as ferramentas de monetização da plataforma.

Por enquanto, usuários da plataforma recém-adquirida por Elon Musk poderão receber pagamentos apenas em USD Coin (USDC) — criptomoeda do tipo “stablecoin” atrelada ao dólar americano. As transferências são realizadas através da rede Polygon (blockchain vinculada ao Ethereum) e funcionará com carteiras digitais populares como a MetaMask, a Coinbase Wallet e a Rainbow.

Esther Crawford, líder de produto para criadores do Twitter, aproveitou o anúncio para comentar a novidade:

O Twitter é onde as pessoas vão para conversar sobre o que está acontecendo. Estamos focados em ajudar os criadores de conteúdo que impulsionam essas conversas a ganhar dinheiro e se conectar com seus públicos de novas maneiras. Estamos empolgados em começar a oferecer pagamentos de criptomoedas aos criadores via Stripe para que eles tenham mais opções de como são pagos.

Uma vez que os pagamentos são enviados ao criador, ele tem a opção de manter os USDC recebidos guardados na Polygon ou trocá-los pela moeda desejada. Por ora, a novidade está disponível apenas para um pequeno grupo de criadores no Twitter, mas a Stripe já confirmou que pretende levar o recurso para mais 120 países até o fim de 2022, bem como expandir seu suporte para outras criptomoedas.

A novidade pode ser acessada pelo novo painel de monetização para criadores da rede social (também conhecido como Creator Dashboard), lançado no mês passado. Por essa seção, é possível resgatar quantias recebidas a partir dos US$50, obter acesso aos Espaços com Ingressos (Ticketed Spaces), comprar Super Follows e assinar newsletters de criadores específicos.

