Uber destaca recursos de segurança no app

Há algum tempo, a Uber implementou recursos visando a aumentar a segurança dos usuários. Apesar da importância, essas novidades terminaram ficando um pouco esquecidas pelos passageiros.

Em vista disso, a empresa anunciou que tais funcionalidades serão destacadas no aplicativo. Ao tocar na foto do usuário, no canto superior direito — quando abre-se um menu de detalhes e configurações —, há agora um aviso de “Checagem de Segurança“. Tocando nessa checagem, há três pontos os quais podem ser ativados:

U-Código : um código numérico de quatro dígitos que o passageiro, ao entrar no carro, deve dizer ao motorista. Ele então digita o tal código no seu aplicativo e, só assim, a corrida é iniciada.

: um código numérico de quatro dígitos que o passageiro, ao entrar no carro, deve dizer ao motorista. Ele então digita o tal código no seu aplicativo e, só assim, a corrida é iniciada. Checagem de rota : o aplicativo, ao notar paradas e mudanças de rota inesperadas, exibe uma mensagem perguntando se algo ocorreu, além de disponibilizar opções de ajuda.

: o aplicativo, ao notar paradas e mudanças de rota inesperadas, exibe uma mensagem perguntando se algo ocorreu, além de disponibilizar opções de ajuda. Contatos de confiança: permite cadastrar pessoas para compartilhar as rotas das viagens e contatar em caso de emergências.

Com esses recursos, espera-se que haja um aumento na segurança dos usuários, em especial dos passageiros. Ainda neste mês, a Uber passou a permitir que os motoristas vejam o endereço do destino das corridas antes de aceitarem.

via G1