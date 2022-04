Vulnerabilidades em produtos da Apple saltaram 467% em 1 ano

Não, essa não é uma notícia do tipo “corram para as montanhas imediatamente”, mas sim um alerta: de acordo com um relatório recente da Atlas VPN, as vulnerabilidades entre os produtos da Apple — incluindo iPhones, iPads, Macs e outros — cresceram nada menos que 467% em menos de um ano.

Os dados, baseados num relatório de cibersegurança recente da Telefónica, são referentes ao segundo semestre de 2021. Em comparação com a primeira metade do ano passado, quando os produtos da Maçã tinham estimadas 67 vulnerabilidades, o salto foi gigantesco: no segundo semestre, este número passou para 380 falhas conhecidas.

Com isso, a Apple pulou rapidamente do 11º para o 3º lugar entre as empresas com maior número de vulnerabilidades registradas. O Google ainda é o campeão do inglório ranking, mas conseguiu diminuir o número de falhas na comparação entre semestres — 511 contra 547. A Microsoft, por sua vez, permanece no segundo lugar com um número quase estável de vulnerabilidades: 428 no segundo semestre.

Voltando à Apple, a pesquisa apontou que as vulnerabilidades mais exploradas pelos cibercriminosos estão no navegador Safari e nos sistemas operacionais da empresa. Um ponto de preocupação extra, no caso da Maçã, é que uma mesma falha pode ser explorada em vários tipos de dispositivos, pelo fato de que os seus sistemas e produtos estão conectados e têm base nas mesmas fundações.

Vale notar que, numa outra pesquisa relacionada da Atlas VPN publicada recentemente (esta, baseada em dados do laboratório AV-TEST), mais de 34 milhões de novos malwares foram descobertos até agora em 2022. Destes, quase 3/4 (ou cerca de 25 milhões) são para o ecossistema do Windows enquanto outros 536 mil são focados no Android. Apenas 2.087 são para macOS.

Ainda assim, é bom manter a guarda alta, como de costume — ou, em outras palavras, sempre manter seus sistemas atualizados e adotar as práticas comuns de navegação segura. Não deem bobeira!

via Apple World Today