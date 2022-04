AirTag ganha nova atualização de firmware (versão 1.0.301)

A Apple começou a liberar uma atualização de firmware para o AirTag. A nova versão é a 1.0.301, identificada pela compilação 1A301 — a anterior era a 1A291f . A Apple não informa o que mudou na nova versão.

De acordo com a conta do Twitter @AppleSWUpdates, 1% dos dispositivos receberam a atualização hoje. Já que não há uma forma de testar as versões de firmware do AirTag e como voltar à versão anterior, esse número reduzido de apenas 1%, no começo, é uma maneira de garantir que não existem grandes problemas antes de iniciar uma distribuição para a grande maioria dos usuários.

Se tudo ocorrer como o planejado, 10% dos AirTags receberão o novo firmware no dia dia 3 de maio; depois, no dia 9/5, o número pulará para 25%; por fim, no dia 13/5, o restante receberá a nova versão. A atualização é feita de maneira automática, bastando deixar a AirTag perto de um iPhone.

Você consegue conferir se já está rodando a nova versão indo ao aplicativo Buscar, selecionando o AirTag e tocando no ícone de bateria (fazendo isso, o número de série e a versão do firmware aparecerão).

