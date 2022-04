Apple diz não se beneficiar de recurso de privacidade do iOS

A Apple divulgou hoje um novo relatório que tenta esclarecer o impacto do recurso Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT) no mercado de anúncios móvel. Desenvolvido por Kinshuk Jerath, PhD pela Escola de Negócios de Columbia, o documento traz estudos que buscam rebater as acusações de que a Apple estaria usando a ferramenta para beneficiar seu próprio sistema de publicidade.

Publicidade

Intitulado “Mobile Advertising and the Impact of Apple’s App Tracking Transparency Policy”, o relatório [PDF] explica, ao longo de suas 21 páginas, que o recente crescimento do Apple Search Ads pode ser atribuído “a uma variedade de razões não relacionadas ao ATT”, sendo, inclusive, anterior ao lançamento do recurso de privacidade.

Entre o motivos listados pelo relatório para o crescimento da Maçã nesse setor, está o fato de o Apple Search Ads ser uma opção relativamente nova no mercado, a qual teria, ainda, se beneficiado de seu recente lançamento na China. Além disso, a empresa destacou que seus próprios aplicativos costumam ter restrições muito mais severas do que as impostas pelo ATT a apps de terceiros.

A empresa também aproveitou para rebater as acusações de que o ATT teria sido o responsável pela queda na receita de outras plataformas de anúncios como a Meta e o Snap, as quais teriam tido um prejuízo de cerca de US$10 bilhões após a introdução da ferramenta.

Publicidade

Segundo o texto, caso os anunciantes tivessem, de fato, trazido todo esse dinheiro para a Maçã, os preços do Apple Search Ads teriam “crescido substancialmente”, o que, combinado com o espaço publicitário limitado, diminuiria a lucratividade dos anunciantes — tornando toda a absorção desses bilhões de dólares pela empresa “improvável”.

A companhia destaca também que o iOS exibe um alerta perguntando se usuário deseja ou não bloquear o rastreamento para um determinado app no momento da sua instalação, oferecendo-o um maior nível de escolha. Por outro lado, empresas como a Snap e a Meta coletam dados dos seus clientes sem oferecer uma opção para desligar as propagandas direcionadas.

O documento completo pode ser acessado aqui [PDF].

via AppleInsider