Apple investirá US$19,3 milhões para renovar prédio da MetLife

Os planos da Apple de construir um novo campus no estado americano da Carolina do Norte — o primeiro da empresa no leste dos Estados Unidos — finalmente receberam um sinal verde para sair do papel. Segundo informações do WRAL TechWire, a Maçã deverá iniciar a empreitada com a revitalização de um prédio da MetLife na cidade de Cary, próxima à região de Raleigh.

A construção, que atualmente leva o nome de “MetLife Building 3”, tem um total de sete andares e, de acordo com o presidente da Câmara de Comércio, Mark Lawson, será ocupada por técnicos, desenvolvedores e engenheiros da empresa. É esperado que a Apple comece a contratar novos funcionários para o local em 2023.

Os documentos enviados pela Apple para o governo local indicam que a companhia pretende contar com um orçamento total de US$19,3 milhões para renovar todos os andares do prédio, embora seja esperado que ela foque, pelo menos inicialmente, em apenas três.

As primeiras licenças concedidas para a reforma contemplam os níveis entre o segundo e o sexto andares, os quais deverão custar US$6,82 milhões para a Maçã. Já a renovação do primeiro e do sétimo andares, por sua vez, deverá custar US$12,48 milhões — embora a licença para esses níveis ainda esteja em revisão.

Como dito, esse será o pontapé inicial para a construção do mais novo campus da Apple nos EUA, anunciado originalmente no ano passado e que deverá custar pouco mais de US$1 bilhão para a empresa. A ocupação do prédio da MetLife, vale notar, é considerada uma solução temporária até que a nova sede esteja completa.

via Patently Apple