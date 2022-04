Apple TV+ libera trailer de “The Essex Serpent”, com Claire Danes e Tom Hiddleston

Já sabemos que a série “The Essex Serpent” (a qual muito provavelmente se chamará “A Serpente do Essex”, em português), que traz Claire Danes (“Homeland”) e Tom Hiddleston (“Loki”) como protagonistas, estreará no Apple TV+ no dia 13 de maio.

Publicidade

Hoje, com a proximidade da data, a Apple liberou o primeiro trailer da produção, o qual você pode conferir abaixo:

Como sabemos, a série é baseada no romance homônimo, escrito por Sarah Perry, e seguirá a história de Cora (Danes), uma viúva no período vitoriano que tenta iniciar uma nova vida num pequeno vilarejo de Essex (Inglaterra) após se libertar de um casamento abusivo.

O vilarejo, entretanto, tem seus próprios problemas: seus habitantes cultivam a superstição em uma mítica serpente e acreditam que a criatura retornou para aterrorizar a comunidade. Enquanto isso, Cora se envolve com Will (Hiddleston), respeitado líder do vilarejo que tenta abafar os rumores sobre a serpente — e a crescente crença de que foi a própria viúva que atraiu a criatura de volta para o local.

Publicidade

Além da dupla de protagonistas, a série terá ainda Frank Dillane (“The Girlfriend Experience”), Clémence Poésy (da franquia “Harry Potter”), Hayley Squires (“Adult Material”) e Greta Bellamacina (“This Sceptred Isle”). O indicado ao prêmio BAFTA, Clio Barnard (“The Selfish Giant”), dirigirá os episódios, que terão roteiro de Anna Symon (“Mrs. Wilson”).

“The Essex Serpent” terá seis episódios na sua primeira temporada, e dois deles chegarão já no dia 13/5 — os restantes, como de costume, serão liberados semanalmente.

Tapete vermelho

Também por conta da proximidade do lançamento, a Apple realizou nesta semana a première da série no Ham Yard Hotel, em Londres (Reino Unido).

Por lá, passaram pelo tapete vermelho basicamente todos os nomes envolvidos no projeto: Danes, Hiddleston, Poésy, Dillane, Squires, além de Jamael Westman, Gerard Kearns e Michael Jibson.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.