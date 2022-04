★ Faça tudo e mais um pouco com PDFs usando o HiPDF

Quando o assunto são PDFs, nem sempre eles estão como a gente gostaria e quase sempre não temos nativamente, em nossos sistemas operacionais, os recursos e as ferramentas necessárias para fazer as edições que necessitamos em nossos documentos.

É aí que entram soluções como o HiPDF, que conta com várias ferramentas poderosas para lhe auxiliar a editar, gerenciar, converter e exportar documentos de uma maneira rápida, simples e prática.

Bastante moderno e desenvolvido pela já renomada Wondershare (a mesma criadora de apps como o Filmora e o PDFelement), o software funciona de forma online e offline, e oferece uma solução “tudo-em-um” para simplificar a forma como trabalhamos com nossos documentos.

Sem mais delongas, vamos conferir tudo o que podemos fazer com o software?

Converter PDFs

Embora a conversão de arquivos editáveis (como Word, Excel e PowerPoint) para o formato PDF seja uma tarefa simples e presente na maioria dos aplicativos de edição, o contrário ainda está longe de ser uma alternativa fácil de ser encontrada.

Com o HiPDF, além de poder transformar qualquer arquivo em PDF, você também pode transformar qualquer PDF em um arquivo editável, o que lhe dá a possibilidade de modificar e alterar praticamente qualquer aspecto do documento — como feito no exemplo abaixo, com um PDF complicado (de propósito) oficial da Apple.

Mas engana-se quem acha que apenas arquivos contendo puramente texto podem ser convertidos, visto que até mesmo documentos com fundos coloridos e detalhes mais complexos são reproduzidos fielmente em uma conversão — que pode ser para um arquivo de Word, Excel, PowerPoint, ou até mesmo para uma imagem (JPG, PNG, GIF, TIFF ou BMP).

Editar PDFs

Caso você não precise de uma edição mais sofisticada em algum processador de texto, é possível fazer algumas coisinhas também diretamente pelo navegador com o editor do HiPDF.

Infelizmente, nessa modalidade não é possível fazer alterações no conteúdo já existente, mas você pode adicionar ao documento um texto, uma forma, uma imagem e até mesmo uma assinatura (de texto digitado, desenhada com o cursor ou até de uma imagem).

Mesclar, girar e comprimir PDFs

Fugindo um pouco do campo da edição de conteúdo em si, há outras coisinhas muito úteis que o HiPDF permite fazer.

A primeira delas é mesclar diferentes PDFs em um só, essencial para ocasiões nas quais você precisa juntar várias páginas com documentos diferentes em um único arquivo para enviar num formulário, por exemplo.

Além disso, é possível rotacionar as páginas do documento (de paisagem para retrato, ou vice-versa), bem como adicionar alguma que falta, ou remover uma ou outra que não seja mais necessária.

Por fim, também há a opção de comprimir um documento PDF, o que com certeza vai lhe ajudar caso você tenha que enviar o documento em algum local que há um limite máximo de tamanho permitido.

Desbloquear e bloquear PDFs

Sabe aqueles documentos que baixamos na internet e que contam com uma senha que nos impede de ter acesso ao conteúdo? Pois bem, o HiPDF promete desbloquear facilmente um arquivo PDF e liberar a exibição do conteúdo.

Em meus testes, no entanto, ao usar um arquivo protegido por senha — mais especificamente, a fatura do meu cartão de crédito —, o programa não conseguiu realizar o desbloqueio. Como tive acesso apenas à versão online, não foi possível confirmar se o mesmo aconteceria no plano mais poderoso do HiPDF.

Porém, o app também fornece uma opção que vai no sentido oposto, para você que quer manter o conteúdo de um documento PDF em sigilo. Nesses casos, o software criará uma senha e lhe permitirá implantar a proteção.

Outros recursos

Além dos já citados, o HiPDF também conta com outros recursos menores que podem lhe ajudar a gerenciar seus documentos, como as possibilidades de reorganizar páginas, extrair imagens, substituir textos, rotacionar imagens em determinada página e, obviamente, compartilhar o documento resultante da edição.

Isso faz do software uma solução para lá de completa e centralizada, e que lhe permite fazer de tudo e mais um pouco quando o assunto é PDF.

Embora muitas das features possam ser encontradas de maneira gratuita pela internet, elas muitas vezes estão espalhadas em vários sites diferentes e/ou contam com limitações em suas versões gratuitas.

Com uma única assinatura do HiPDF, você tem todas as funcionalidades descritas anteriormente em um único (web) app, sem limitações ou outras pegadinhas — claro, levando em conta o seu plano escolhido.

Mas por quanto posso ter tudo isso?

O HiPDF está disponível em três modalidades. A primeira delas é um teste gratuito, o qual permite realizar até duas tarefas por dia e com um limite de 10MB para arquivos de até 50 páginas. Porém, algumas ferramentas para a edição de PDFs e de imagens não estão disponíveis, e não há acesso ao processamento rápido de arquivos.

Na versão Pro, estão disponíveis o processamento rápido, todas as ferramentas para PDFs e imagens. Assim como na versão grátis, o uso do programa se dá exclusivamente via navegador.

Não há limite de tarefas realizadas, mas o tamanho máximo de um arquivo é de 100MB e cada documento pode ter até 2.000 páginas. Esta opção custa apenas US$6 em um plano de assinatura mensal e US$48 se adquirida anualmente.

Caso você seja um usuário hard de PDFs e gosta de ter tudo sem limites, poderá adquirir a versão Pro Plus do programa, que oferece todos os recursos do HiPDF, bem como tarefas, número de páginas e tamanho dos arquivo ilimitado. O melhor é que esta modalidade também conta com um app para desktop (incluindo macOS), o qual permite realizar qualquer tarefa mesmo sem internet.

Para adquirir este plano mais pomposo, você deverá desembolsar US$8/mês ou US$62/ano. Não é uma diferença tão grande em relação ao plano Pro, o que pode justificar o pagamento de uma pequena quantia a mais. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.