macOS 12.4 incluirá correção para a webcam do Studio Display

Conforme vocês acompanharam aqui no MacMagazine, o lançamento do Studio Display foi marcado por algumas polêmicas — sendo a maior delas, sem dúvida, a qualidade da sua webcam embutida.

Publicidade

Enquanto a Apple prometeu uma webcam de 12 megapixels com boa abertura e suporte ao recurso Palco Central (Center Stage), similar à dos últimos iPads, na prática a sua qualidade equiparava-se à de um BlackBerry de uma década atrás.

A Apple já havia prometido corrigir isso numa atualização de software e hoje, com a terceira beta do macOS Monterey 12.4, ela incluiu também uma beta do Studio Display Firmware Update 15.5 (compilação 19F5062g ) que vem com essa tão esperada melhoria.

Como sabemos, o monitor é equipado com o chip A13 Bionic e, basicamente, roda uma versão do iOS adaptada para ele. Daí o fato de essa beta ter a numeração 15.5, a mesma atual do iOS em si.

Publicidade

De acordo com a Apple, o update “tem refinamentos no ajuste da câmera do Studio Display, incluindo redução de ruído, contraste e enquadramento aprimorados”. Tomara que, na prática, as melhorias sejam mesmo notáveis!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.