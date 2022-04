Qual a diferença entre o True Tone e o Night Shift?

Atualmente, muitas pessoas passam uma quantidade significativa dos seus dias com os olhos fixos em uma tela — seja ela do seu computador, smartphone ou tablet, por exemplo.

Justamente por isso, a Apple oferece algumas tecnologias que podem oferecer uma experiência mais agradável aos seus olhos. Refiro-me aqui ao True Tone e ao Night Shift.

Apesar de serem confundidas uma com a outra por muitos usuários, elas possuem algumas diferenças notáveis. Confira, a seguir, os detalhes! 😊

Night Shift

O Night Shift, conforme já explicamos anteriormente, mexe na temperatura das cores exibidas na tela.

O objetivo principal dessa tecnologia é reduzir a emissão das luzes azuis e, ao deixá-las com tons mais amarelados, fazer com que você durma melhor — seja configurando para que ele seja automaticamente ligado no pôr do sol ou no horário programado você desejar.

Em um rápido contexto, alguns estudos já mostraram que usar uma tela com os chamados filtros azuis pode prejudicar a produção da melatonina, conhecida como o “hormônio do sono”. Isso, porém, gera bastante controvérsia entre alguns estudiosos…

True Tone

Por outro lado, o True Tone é um recurso mais complexo, que faz o uso dos sensores de luminosidade dos iPhones/iPads e Macs para funcionar.

Por meio de um monitoramento constante da iluminação do ambiente onde você está, o recurso deixa as imagens e os conteúdos exibidos na tela mais naturais, nítidos e confortáveis aos olhos — independentemente do horário, do lugar e da iluminação local.

A ideia, segundo a Apple, é fazer com que a experiência pareça com aquela na qual você está olhando para uma folha de papel branca — que, naturalmente, reflete as tonalidades da iluminação ambiente.

O único ponto negativo desse recurso (a menos a meu ver) é que o True Tone já vem ativado por padrão quando você configura um novo dispositivo (mesmo que você não queira). Ou seja: para desativá-lo, é preciso ir até as configurações do sistema ou usar o atalho na Central de Controle do iOS/iPadOS/macOS.

Afinal de contas, qual devo usar?

O uso dos dois recursos vai depender muito do seu propósito. Caso você queira apenas manter os seus olhos descansados, a dica é deixar o Night Shift ligado.

Por outro lado, o True Tone pode ser uma boa pedida para manter as cores equilibradas de acordo com o ambiente — isso se você não trabalha com a edição de vídeos ou fotos, já que essa mudança de tons/cores na tela pode afetar diretamente essas atividades, que exigem uma maior precisão.

É interessante ressaltar que a Maçã também possibilita que você use ambos os recursos ao mesmo tempo, caso você queira.

Agora deu para entender a diferença entre ambos? 😁