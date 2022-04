Safari e App Store entram na mira do governo japonês; Apple reclama

A Apple está enfrentando investigações antitruste em diversos países, e isso não é lá uma novidade. No Japão, por exemplo, ainda que tenha resolvido uma das investigações alterando uma regra da App Store, o órgão regulador antitruste japonês continuou mirando a Maçã — e o Google, é claro —, com o intuito de saber se eles alavancaram injustamente seu domínio sobre o mercado de smartphones e até de vestíveis.

Pois agora, o Conselho de Concorrência do Mercado Digital apontou, em um relatório, que o mercado de smartphones é dominado pela Apple e pelo Google, e que as regras unilaterais impostas por essas empresas podem causar sérios danos aos provedores de aplicativos e outros empresas. As informações são do The Japan Times.

Uma delas, por exemplo, seria o fato de os aparelhos virem com navegadores pré-instalados (no caso da Maçã, o Safari). A outra, já amplamente discutida, aborda a taxa obrigatória de 15-30% da loja, e o fato de que não existe outra opção de distribuição além da App Store — solicitando então que Apple e Google permitam que as pessoas possam utilizar lojas de aplicativos de terceiros.

Resumindo, a ideia seria introduzir novas regras para proibir as empresas de limitar a capacidade das pessoas de tomar decisões sobre como eles querem usar seus dispositivos, com o benefício adicional de melhorar a concorrência no mercado.

A Apple, é claro, não concordou e disse que respeitosamente discorda das conclusões do relatório do governo japonês, e que está enfrentando intensa concorrência em todos os segmentos nos quais participa. A empresa também comentou que continuará se envolvendo construtivamente com o governo japonês para resolver as questões.

Vale notar que o relatório não é definitivo. O governo japonês ainda deverá reunir opiniões do público, além de debater mais o assunto antes de fechar o seu relatório.

