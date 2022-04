TikTok foi o aplicativo mais baixado no início de 2022

Segundo o mais novo relatório da empresa de análise Sensor Tower, o TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo no primeiro trimestre de 2022, com 175 milhões de downloads. O app preserva essa posição desde o início de 2021, logo após a plataforma de videochamadas Zoom deixar o primeiro lugar no final de 2020.

O TikTok também chegou a marca de 3,5 bilhões de downloads totais, sendo o quinto app a atingir esse marco. O interessante, aqui, é que todos os outros quatro são da Meta (dona do Facebook), de modo que a referida rede social é a única de outro desenvolvedor a chegar a esse número de instalações.

O segundo lugar do período foi o Instagram, seguido por Facebook, WhatsApp e Telegram. No total, a Sensor Tower afirma que houve cerca de 37 bilhões de downloads de apps no primeiro trimestre do ano.

Quando se observam os dados específicos de cada região, a situação reflete a do mundo ou muda um pouco. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, o TikTok continua em primeiro lugar, enquanto figura em terceiro na Ásia.

A rede social vem crescendo bastante nos últimos anos, o que está movimentando a concorrência, em especial o Instagram. Também há implicações políticas, tendo em vista que o app é de uma empresa chinesa (ByteDance), o que traz preocupações sobre segurança nacional e dos usuários. Na Índia, por exemplo, segundo maior mercado do mundo, o TikTok foi proibido.

