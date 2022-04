Apple TV+ anuncia documentário sobre o ator Michael J. Fox

Atenção, fãs de “De Volta Para o Futuro” e de Marty McFly: o Apple TV+ anunciou hoje a produção de um documentário sobre Michael J. Fox, protagonista da lendária franquia — além de um símbolo do ativismo pelo reconhecimento e apoio às pessoas que sofrem do Mal de Parkinson.

O filme, ainda sem título, será dirigido pelo vencedor do Oscar David Guggenheim (“Uma Verdade Inconveniente”) e combinará depoimentos, imagens de arquivo e segmentos roteirizados para recontar a história do ator a partir das suas próprias palavras — desde a sua infância no Canadá, passando pelo superestrelato nos anos 1980 e chegando ao seu diagnóstico de Parkinson, ainda aos 29 anos.

Com acesso sem precedentes a Fox e sua família, o documentário pretende trazer a resposta sobre o que acontece quando um “otimista incurável encontra uma doença incurável”, misturando aventura e romance, comédia e drama — mais ou menos como os filmes pelos quais o ator ficou conhecido.

Guggenheim será um dos produtores, junto a Annette Marion, Will Cohen e Jonathan King. Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, será uma das produtoras executivas, e a Concordia Studio coproduzirá o documentário junto à Apple — as empresas já colaboraram anteriormente no longa “Boys State”.

Ainda não há previsão de estreia para o vindouro documentário, que está atualmente em produção em Nova York, Los Angeles e Vancouver. Nós, como de costume, ficaremos de olho — promete!

