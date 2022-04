CashBoard ajuda a controlar os gastos de forma simples e objetiva

Contas domésticas, transporte, educação, etc. Organizar os gastos mensais para fazer um controle financeiro está longe de ser uma coisa fácil. É por isso que alguns aplicativos são lançados com a proposta de ajudar usuários a realizar essa tarefa, como é o caso do CashBoard.

O aplicativo, desenvolvido pelo brasileiro Rafael Bitencourt, se apresenta com uma abordagem simples e objetiva, contando com indicadores inteligentes que se atualizam à medida em que o usuário vai montando seu orçamento. Com isso, é possível ter um controle sobre para onde o dinheiro está indo no menor tempo possível.

O CashBoard também propõe que os seus usuários não se apeguem a “rótulos”, oferecendo um sistema que conta apenas com grupos — para atender às necessidades individuais dos usuários. É possível criar um tanto para os gastos da fatura completa de um cartão de crédito, quanto um compilado com o total de todas as faturas.

O app também aproveita muito bem os recursos do iOS, como os widgets (são dois, no total). O primeiro deles é denominado “Gastos do mês”, que apresenta quanto está sendo gasto com cada categoria e uma representação da porcentagem delas em relação às despesas totais.

O outro é um widget para exibir detalhes sobre os “Parcelamentos”. Com ele, é possível acompanhar quantas parcelas já foram pagas, o total que já foi pago por elas e o que ainda está pendente.

Se você gostou da proposta do aplicativo, temos uma boa notícia: ele é grátis e já está disponível para download na App Store! 😉