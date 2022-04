Como gerar um código QR para o seu perfil no Telegram [iPhone e iPad]

Se você nos acompanha com uma certa frequência aqui no MacMagazine, já deve ter se deparado com algum de nossos tutoriais focados na geração de um código QR (QR Code) para as suas redes sociais e os seus mensageiros.

Publicidade

A dica de hoje é focada especialmente no Telegram. Com um simples toque, é possível gerar um código QR para compartilhar o seu perfil com outra pessoa.

Confira, a seguir, como fazer isso no app para iPhone/iPad!

Abra o Telegram e certifique-se de que a aba “Configurações” (a última, da esquerda para a direita) está devidamente selecionada. Em seguida, toque no ícone localizado no canto superior esquerdo.

Publicidade

Você verá o código QR correspondente ao seu perfil. Na parte inferior, é possível personalizar o fundo dele com nove emojis diferentes: 🏠 🐥 ⛄️ 💎 👨‍🏫 🌷 💜 🎄 🎮.

Caso queira, também é possível alterar entre os modos claro e escuro, tocando no ícone representado por uma lua/sol (lado esquerdo de “Código QR”).

Quando estiver satisfeito com a personalização, toque em “Compartilhar Código QR” e escolha por onde deseja compartilhá-lo (como no Twitter, Facebook ou WhatsApp, por exemplo).

Publicidade

Por fim, quando quiser ler algum código QR, basta usar o próprio app Câmera ou algum outro que faça esse tipo de leitura.

Bacana, não acham? 📨