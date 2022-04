Como sair da sua conta do Telegram em outros aparelhos [iPhone, iPad e Mac]

Nos últimos anos, o uso do Telegram vem crescendo bastante no mundo. Principal alternativa ao WhatsApp, ele conta com alguns recursos exclusivos, como os canais e os bots, por exemplo.

Publicidade

Pois se você usa esse mensageiro em múltiplos dispositivos e, com isso, mantém sessões ativas em vários deles, saiba que pode sair da sua conta manualmente (escolhendo os dispositivos) ou fazer isso automaticamente em caso de inatividade — um recurso importantíssimo do ponto de vista da segurança.

Dessa forma, você evita possíveis problemas com a sua conta e mantém ela protegida, sem que ninguém acesse-a. Veja, a seguir, como ativar isso pelos apps para iPhone/iPad e Mac!

Como encerrar sessões antigas de forma automática no Telegram para iPhone/iPad

Abra o Telegram, certifique-se de estar na aba “Configurações” e vá até “Dispositivos”.

Publicidade

Em seguida, no final da lista, toque em “Se Inativa Por” e escolha o prazo desejado para que todas as sessões antigas sejam encerradas: uma semana, um mês, três meses ou seis meses.

Como encerrar sessões antigas de forma automática no Telegram para Mac

Abra o Telegram e clique no ícone da engrenagem, na barra inferior. Se preferir, vá até Telegram » Preferências… na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ).

Em seguida, vá até “Sessões Ativas” e selecione “Se inativa por”. Por fim, escolha o período desejado, que também varia de uma semana a seis meses.

Fácil, não?!