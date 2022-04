Novo SSD externo da Samsung tem proteção contra água, quedas e poeira

Se você precisa de uma solução de armazenamento externa com bastante velocidade e capaz de aguentar o tranco de basicamente qualquer situação, a Samsung anunciou recentemente uma novidade que pode ter sido feita para você: o T7 Shield, seu novo SSD portátil com foco em resistência.

Publicidade

Com certificado IP65, o acessório é classificado pela Samsung como seu SSD externo mais durável já feito, ideal para profissionais, viajantes e/ou criadores de conteúdo que trabalham no “mundo exterior” — isto é, em lugares com água, areia, poeira ou outros elementos não muito amigáveis. Com um revestimento pensado para absorção de impactos, o T7 Shield é capaz de sobreviver a quedas de até três metros, além de ser resistente a água e poeira.

Em termos de velocidade, o acessório também não vai mal: com sua interface USB 3.2 Gen2 (com conector USB-C), ele é capaz de chegar a velocidades de 1.050MB/s (leitura) e 1.000MB/s (gravação) — tornando-o duas vezes mais rápido que a linha anterior de SSDs da Samsung, a T5, e cerca de 9,5x mais rápido que um HDD externo.

A empresa também incluiu melhorias no SSD — tanto no seu software quanto na escolha de materiais — para evitar superaquecimento e perda de performance na transferência de arquivos maiores: com o novo design, a Samsung promete que até mesmo arquivos de 2TB podem ser transferidos basicamente em velocidade máxima. Além disso, temos os recursos de segurança tradicionais, com criptografia de hardware de 256 bits.

O T7 Shield, que tem dimensões (altura e largura) semelhantes às de um cartão de crédito, pesa apenas 98 gramas e já está disponível na Amazon americana em três cores: preto, azul e bege. São duas versões: nos preços sugeridos da Samsung, a de 1TB sai por US$160, enquanto a de 2TB custa US$290 — a Amazon está vendendo os produtos com preços promocionais de lançamento, entretanto: US$135 e US$240, respectivamente.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.