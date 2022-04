OWC lança Copy That, app para transferência de arquivos no Mac

Quem trabalha com fotografia e filmagens sabe como a transferência de arquivos dos dispositivos utilizados para captura pro computador pode ser (e é, na maioria das vezes) uma tarefa bastante complexa.

Tendo em vista tal dificuldade, a Other World Computing (OWC) lançou o Copy That, um software que ajuda no fluxo de trabalho e simplifica o processo de transferência de arquivos de câmeras como RED, Blackmagic e ARRI para o Mac — executando a tarefa de maneira rápida e segura.

De acordo com a empresa, o Copy That é otimizado para concluir o processo usando os recursos disponíveis para o usuário, seja copiando todo um cartão/disco ou movendo arquivos selecionados.

É possível selecionar rapidamente uma mídia, os locais onde elas serão armazenadas, relatórios e até mesmo o tipo de verificação necessário para começar a copiar o arquivo.

O software se propõe a garantir que os dados serão copiados corretamente e com várias opções de de verificação, para que haja a certeza de que eles estarão intactos no final do processo de transferência.

No final do processo, o Copy That gera relatórios detalhados com todas as informações relevantes sobre a transferência, como nomes, status, datas de início, término e até miniaturas para permitir encontrar uma foto em poucos segundos.

Há também as predefinições, para que você crie um nome, um local e detalhes como prefixo e sufixo para serem usados em vários arquivos ao mesmo tempo — o que, obviamente, economizará tempo e esforço.

O OWC Copy That ainda está em versão beta pública e você pode testá-lo se inscrevendo em um pequeno formulário nessa página.