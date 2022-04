Produção de iPhones na Índia cresceu 50% no 1º trimestre

Pelo visto, a incursão da Apple na Índia para fabricação de iPhones tem sido uma empreitada de bastante sucesso: de acordo com um relatório recente da CyberMedia Research (CMR), a produção dos smartphones no país cresceu 50% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior.

O salto é creditado, ao menos parcialmente, à chegada dos iPhones 13 à lista de modelos fabricados na Índia. De acordo com o analista Prabhu Ram, da CMR, os novos modelos já estão próximos dos iPhones 12 em volume de produção.

Inicialmente, as parceiras da Apple produziam apenas modelos mais antigos ou baratos do smartphone no país, mas a estratégia mudou: agora, basicamente todas as famílias atualmente à venda do iPhone já são produzidas no maior país da Ásia Meridional.

A Foxconn, maior parceira da Apple, é responsável pela fabricação dos iPhones 13 no país — e já superou, pelo visto, as denúncias de condições de trabalho sub-humanas feitas no fim do ano passado que adiaram temporariamente o início da produção dos aparelhos. A Wistron, por sua vez, é responsável pela fabricação dos iPhones 12 e SE nas suas fábricas indianas.

O fato é que, além do aumento da produção, as vendas de iPhones também estão crescendo na Índia: de acordo com Prabhu Ram, o crescimento da produção no país está relacionado a “iniciativas de varejo agressivas”, que têm aumentado o market share do smartphone da Maçã no país. A expectativa do mercado é que a Apple atinja uma fatia de mercado de 5,2% por lá ainda neste ano, atraindo principalmente compradores de segmentos superiores.

