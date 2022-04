Rússia autoriza a venda de produtos Apple no mercado paralelo

Desde o início da invasão da Ucrânia pelo exército russo, em fevereiro, o governo de Vladimir Putin tem sido alvo de uma série de sanções políticas e econômicas impostas, principalmente, por países e empresas ocidentais. Esse movimento inclui uma lista bastante ampla de companhias de tecnologia que decidiram limitar sua atuação em território russo ou simplesmente sair do país.

Como comentamos, a Apple não ficou de fora disso e suspendeu as vendas de seus produtos na Rússia no início de março. Serviços como o Apple Pay, por exemplo, também não podem mais ser utilizados no país, o que contribuiu para aumentar as pressões sobre a economia local nos últimos meses.

De acordo com o CNews, entretanto, o governo russo autorizou recentemente uma nova medida para contornar essas sanções, as quais tem causado grande impacto na infraestrutura tecnológica do país. Agora, é possível adquirir produtos de empresas como Apple, AMD, Intel e Asus através de revendedores no chamado “mercado cinza” sem a autorização das fabricantes e sem qualquer penalidade.

A comercialização de equipamentos por meios não oficiais foi autorizada pelo Ministério da Indústria e Comércio da Rússia e abrange produtos como computadores, smartphones, consoles de videogame, televisores e outros acessórios. Algumas marcas do setor automotivo, como Bentley, Cadillac, Chevrolet e Chrysler, também aparecem na lista.

Vale notar que, até então, o governo russo ordenava que mercadorias importadas por meios não oficiais fossem destruídas, como determinava a lei geral de direitos autorais do país.

Embora a medida chegue como uma “solução” para as sanções, é possível que os cidadãos russos encontrem os produtos listados pelo governo por valores bem acima dos preços praticados pelas próprias empresas, devido à alta demanda. Produtos comprados no mercado cinza podem ainda não oferecer garantias, suporte técnico ou permitir devoluções.

