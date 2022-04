Telegram: como desativar a reprodução automática de GIFs/vídeos [iPhone, iPad e Mac]

Se você usa o Telegram com frequência para conversar com os seus amigos, familiares ou colegas de trabalho, há diversas dicas que podem melhorar a sua experiência com esse mensageiro.

A que trazemos hoje permite que você desabilite a reprodução automática de vídeos e GIFs enviados e recebidos por lá.

Pois se você também deseja alterar esse comportamento no app, preparamos a seguir um tutorial supersimples de como isso pode ser feito, tanto no app para iPhone/iPad, quanto o do Mac!

Como desativar a reprodução automática no Telegram para iPhone/iPad

Abra o Telegram, toque na aba “Configurações” (no canto inferior direito). Depois, vá até “Dados e Armazenamento”.

Por fim, na seção “Reproduzir automaticamente”, escolha se deseja impedir esse comportamento nos GIFs, nos vídeos ou em ambos.

Como desativar a reprodução automática no Telegram para Mac

No app oficial para o macOS, clique na aba de configurações (na parte inferior). Se preferir, isso também pode ser feito indo até Telegram » Preferências…, ou usando o atalho ⌘ command , .

Em seguida, clique em “Dados e Armazenamento” e na seção “Reproduzir automaticamente”, escolha entre ambos ou apenas um deles.

Como você prefere usar por aí? 😉