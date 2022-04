YouTuber transforma iMac de 27″ em monitor 5K

Embora conte com boas especificações e uma integração bastante profunda com o ecossistema de produtos da Apple, o Studio Display foi bastante criticado após seu lançamento por seu preço um tanto salgado, o qual parte dos US$1.600 (ou R$18 mil, no Brasil).

Essencialmente, o monitor de “entrada” da Maçã não é muito diferente do finado iMac de 27 polegadas que, desde 2014, também contava com um generoso display 5K. Modelos do computador lançados após 2015, inclusive, traziam suporte para a ampla gama de cores P3, assim como o Studio Display.

Com isso em mente, o YouTuber Luke Miani divulgou hoje em seu canal um vídeo no qual ele transforma o antigo all-in-one da Apple em um “verdadeiro Studio Display”, aproveitando a semelhança entre os painéis.

Toda a modificação custou pouco mais da metade do preço do monitor da Apple e demandou a instalação de apenas alguns adaptadores, feitos para que o display do iMac aja como um monitor plug-and-play comum — o que inclui uma conexão USB-C e uma webcam funcional.

O processo todo não é exatamente fácil e requer certa habilidade para desmontar o iMac e remover suas peças originais. A fonte interna do computador, vale notar, deve ser retirada com bastante cuidado, já que seus componentes expostos podem causar um choque elétrico, se tocados.

Curiosamente, o iMac transformado em monitor por Miani continuou funcionando com recursos que a Apple diz serem compatíveis apenas com displays oficiais da empresa, como o Night Shift e as opções de redimensionamento do sistema.

No total, Miani gastou US$871, o que inclui o preço do próprio iMac, um modelo de 2014 comprado no eBay, e de todos os acessórios. Esse preço, segundo o YouTuber, pode cair ainda mais se você optar por um iMac com a placa lógica queimada, mas com um display funcional.

Interessante, não?

