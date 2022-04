★ 3 gravadores de tela para quem usa Mac

Os gravadores de tela para PC se tornaram ferramentas essenciais para qualquer pessoa. Seja para uma apresentação de trabalho, na gravação de um tutorial ou de streaming de gameplay, programas de gravadores são sempre requisitados.

Pela grande procura de programas e aplicativos que disponibilizam a gravação de tela para seus usuários, existem inúmeras possibilidades de escolha. Porém, quando falamos em softwares para Mac, as opções podem ser mais limitadas.

De qualquer forma, existem pelo menos três gravadores de tela para quem usa Mac. Há aplicativos que são mais voltados para funções básicas, como também existem aqueles que são capazes de oferecer recursos completos de edição e efeito de vídeo.

Como nem todos os aplicativos são compatíveis com o sistema da Apple, reunimos três gravadores de tela para Mac com dicas e soluções completas para você!

DemoCreator

Desenvolvido pela gigante da tecnologia Wondershare, o DemoCreator é um programa completo para gravação de tela para Mac.

O aplicativo oferece diversos recursos de gravadores para Mac. Além de ter uma interface dinâmica e intuitiva, o DemoCreator pode ser utilizado por usuários que buscam por simplicidade, e por aqueles que precisam de ferramentas mais avançadas. Como o modo de jogo, idealizado para gamers e streamers de gameplay.

A gravação pode ser iniciada em passos simples, com a possibilidade de personalizar a área de captura de tela, em conjunto com a resolução de vídeo do arquivo que será gravado.

O programa também dispõe de ferramentas de edição e efeito de vídeo. Para edição, é possível editar vídeo e áudio em faixas separadas, simplificando a criação de vídeo com alternativas criativas e inovadoras.

Para os efeitos de vídeo, além da adição de legendas automáticas, das animações e movimentos de videoclipes, são disponibilizados pacotes específicos de efeitos para editar um vídeo. Por exemplo, existem os pacotes de educação, tutoriais, empresa, jogos e de vida, para conteúdos próprios.

QuickTime Player

O QuickTime Player é um reprodutor de vídeo muito conhecido pelos usuários da Apple. Por ser o reprodutor oficial do sistema operacional macOS, esse aplicativo também comporta gravadores de tela para Mac.

Nele, o usuário pode realizar ajustes básicos de gravação, como personalizar o tamanho do espaço de tela que será gravado, utilizar o microfone para realizar comentários ou narrações durante a gravação. Assim como, também, a forma de reprodução e resolução dos vídeos gravados. Pode-se também abrir imagens, gráficos e filmes com o QuickTime Player.

Para a função de gravadores para Mac, o programa apresenta alta qualidade de desempenho e facilidade na hora de iniciar e personalizar cada gravação.

No menu inicial, basta ir na aba de arquivo e selecionar a opção de “Nova Gravação de Tela”. Também são disponibilizados controles de fácil acesso durante a gravação.

O programa também precisa da instalação de codecs para que certas funções possam funcionar sem interrupções ou erros.

Apowersoft Screen Recorder

O Apowersoft Screen Recorder é um programa de gravadores para Mac, disponível em versões gratuita e paga.

Sua versão gratuita oferece funcionalidades limitadas, mas que podem ser muito úteis em situações de urgência ou de tarefas que não requerem muita elaboração. As desvantagens estão na limitação de tempo da gravação, de três minutos no máximo, e na impossibilidade de remover a marca d’água do aplicativo dos vídeos gravados.

Apesar dessas limitações, o aplicativo permite a gravação simultânea de áudio e vídeo, possibilitando que o usuário também use a sua webcam para a gravação. O programa é uma das melhores opções para quem procura gravadores de tela para Mac gratuitos.

Na versão Pro, reservada para o uso em computadores, não existem restrições para tempo de gravação e nem em relação ao seu uso.

Em ambas as versões o software da Apowersoft é de fácil uso e acesso, com uma interface bem intuitiva e prática para seus usuários — além de permitir que a gravação de um vídeo seja agendada, tendo seu início e fim programados previamente.

O melhor gravador de tela para Mac

Como você viu, existem algumas boas opções para gravar a tela do Mac em diferentes momentos. Todas são ferramentas de alta qualidade e desempenho!

Não podemos definir a melhor opção, afinal, essa decisão cabe a cada usuário, a partir de suas próprias experiências. Porém, podemos afirmar que o DemoCreator é o programa mais completo.

De qualquer forma, não deixe de conferir a fundo cada gravador e escolher o que melhor se adequa ao seu uso diário!