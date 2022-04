Baixe os manuais oficiais da Apple para reparo de iPhones

Ontem, comentamos por aqui que a Apple finalmente lançou o Self Service Repair, serviço que permite a compra de peças/ferramentas e o reparo de produtos da Maçã — neste primeiro momento, englobando apenas os iPhones 12 (12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max), 13 (13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max) e SE (3ª geração), e só nos Estados Unidos.

Antes de efetuar a compra dos componentes em si, é imprescindível que os aventureiros de plantão leiam com *muita atenção* os manuais oficiais disponibilizados pela Apple, que mostram o passo a passo de todos os processos (como a troca da bateria ou da tela, por exemplo).

Esses manuais podem ser baixados diretamente da página dedicada no site da Apple. Para facilitar a sua vida, porém, separamos abaixo os links diretos para a visualização de cada um deles em formato PDF. 😊

Mais uma vez, é bom salientar que esse serviço de reparos está disponível inicialmente apenas nos EUA, então logicamente, todos os guias — que são muito bacanas e completos, diga-se — estão em inglês.

Vamos a eles:

Conforme já citamos, os planos da Apple incluem também expandir esse programa para Macs equipados com Apple Silicon (ou seja: M1, M1 Pro, M1 Max e M1 Ultra), bem como também internacionalmente. Com isso, muito provavelmente, esses manuais serão liberados apenas no momento em que as peças desses computadores forem postas à venda.

Quem aí vai se aventurar? 😉