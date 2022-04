Macs e iPhones tiveram número recorde de novos usuários no 2º trimestre fiscal da Apple

Hoje, acontecou a conferência dos resultados financeiros da Apple, referente ao segundo trimestre fiscal de 2022. Ela serve para relatar os resultados pros os acionistas, bem como para e imprensa e o público geral. No evento, mais detalhes além dos simples números gerais são fornecidos, o que sempre nos mostra um pouco a mais sobre os negócios da empresa.

Uma informação interessante divulgada, por exemplo, foi a proporção de novos usuários nas vendas de dispositivos. Ou seja, pessoas que estão comprando os referidos produtos da Maçã pela primeira vez.

No caso de Macs, 50% das compras foram feitas por pessoas que nunca compraram um anteriormente. A receita total desses produtos foi de US$10,4 bilhões, em comparação a US$9,1 bilhões do trimestre fiscal anterior. Os novos processadores da linha M1 foram grandes estímulos para essa melhora no resultado.

Além disso, também foi informado que o número de usuários migrando do Android para o iPhone teve um crescimento percentual de dois dígitos. Houve, ainda, um recorde nos upgrades de gerações anteriores dos smartphones da Apple. Os produtos smartphones da empresa geraram US$50,5 bilhões no trimestre em questão, um crescimento de 5% em relação aos US$47,8 bilhões do anterior.

